Ранок у Кременчуці (фоторепортаж)

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 296

Місто прокинулося та почало жити своє життя

Ранок у Кременчуці 12 жовтня та 596-й день великої війни. Місто прокинулося та йде жити своє життя. Наш фотокор пройшовся центром - дивіться





























Фото: Кирило Воронцов

Автор: ТелеграфЪ Фото: Кирило Воронцов

Поділитись новиною



