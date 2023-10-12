Як минула доба на Кременчуччині: п'яні дебошири та водій напідпитку

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Загалом рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 2 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Одну людину поліціянти затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо неї склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Також склали 2 адмінпротоколи за домашнє насильство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.