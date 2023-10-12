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Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: п'яні дебошири та водій напідпитку

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 142

 

Дані на ранок 12 жовтня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Загалом рятувальники 6 разів виїжджали на виклики: 

  • 11 жовтня, о 9.45, у селі Дмитрівка, на вулиці лісовій у житловому будинку сталося коротке замкнення електролічильника без послідуючого горіння;
  • о 14.15, у селі Рокитне, на вулиці Гагаріна підгоріла їжа у житловому будинку;
  • о 21.18, у Кременчуці, на вулиці Героїв Маріуполя в одні із квартир зачинилася дитина і тривалий час не відчиняла двері;
  • ще під час трьох виїздів інформація про пожежу не підтвердилася.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 2 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Одну людину поліціянти затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо неї склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Також склали 2 адмінпротоколи за домашнє насильство.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
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