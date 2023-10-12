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Кременчук, Полтавщина

Новий голова Полтавської ОДА заявив про свої завдання та ключові принципи роботи

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 401

 

Виявляється, що Філіп Пронін має полтавське коріння

На другий день після призначення на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін у Телеграм-каналі звернувся до жителів Полтавщини. У ньому він заявив, що очолив і обласну військову адміністрацію, розповів про конкретні завдання, які перед ним поставлені, та про ключові принципи своєї роботи.

— Радий вітати жителів Полтавщини!

Указом Президента маю честь від сьогодні очолювати Полтавську обласну військову адміністрацію. У нелегкий час, коли Україна бореться з ворогом, коли кращі представники нашої держави кров’ю та потом виборюють її Незалежність, маємо багато викликів і завдань.

Полтавщина є першим тиловим регіоном від лінії фронту. Наша спільна робота сьогодні безпосередньо впливає на завтрашню долю України, тому працювати доведеться багато й на результат.

Маю конкретні завдання: допомога фронту, економічний розвиток, реабілітація військових, робота з ВПО, підготовка до опалювального сезону та зими, робота з соціально незахищеними верствами населення, захист людей, які тут живуть і працюють. Область має значний потенціал корисних копалин, аграрного сектору, IT, креативних та мистецьких індустрій. Побудувати ефективну економічну модель регіону, яка може згодом стати прикладом для масштабування на всі області, — наша спільна мета. Досвід роботи на державних посадах диктує ключові принципи: ефективність, прозорість і підзвітність, — заявив Філіп Пронін.

Він також повідомив, що має коріння на Полтавщині та висловив сподівання щодо консолідації усіх секторів суспільства.

— Для мене особисто Полтавщина — не чужа й не випадкова, адже маю тут коріння. Сподіваюся на спільну роботу та залучення абсолютно всіх секторів суспільства: влади всіх рівнів, бізнесу, громадянського суспільства та всіх, хто вміє й може бути корисним державі в історично визначальний період, — додав голова Полтавської ОВА.

Нагадаємо, 10 жовтня Указом Президента України № 686/2023 головою Полтавської ОДА був призначений Філіп Пронін. Цього ж дня Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення Дмитра Луніна від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Проніна призначили головою Полтавської ОДА
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Полтавська ОДА Пронін
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