Новий голова Полтавської ОДА заявив про свої завдання та ключові принципи роботи

На другий день після призначення на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін у Телеграм-каналі звернувся до жителів Полтавщини. У ньому він заявив, що очолив і обласну військову адміністрацію, розповів про конкретні завдання, які перед ним поставлені, та про ключові принципи своєї роботи.

— Радий вітати жителів Полтавщини!

Указом Президента маю честь від сьогодні очолювати Полтавську обласну військову адміністрацію. У нелегкий час, коли Україна бореться з ворогом, коли кращі представники нашої держави кров’ю та потом виборюють її Незалежність, маємо багато викликів і завдань.

Полтавщина є першим тиловим регіоном від лінії фронту. Наша спільна робота сьогодні безпосередньо впливає на завтрашню долю України, тому працювати доведеться багато й на результат.

Маю конкретні завдання: допомога фронту, економічний розвиток, реабілітація військових, робота з ВПО, підготовка до опалювального сезону та зими, робота з соціально незахищеними верствами населення, захист людей, які тут живуть і працюють. Область має значний потенціал корисних копалин, аграрного сектору, IT, креативних та мистецьких індустрій. Побудувати ефективну економічну модель регіону, яка може згодом стати прикладом для масштабування на всі області, — наша спільна мета. Досвід роботи на державних посадах диктує ключові принципи: ефективність, прозорість і підзвітність, — заявив Філіп Пронін.