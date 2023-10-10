Проніна призначили головою Полтавської ОДА

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10 жовтня також звільнили з посади

Головою Полтавської облдержадміністрації 10 жовтня призначений Філіп Пронін.

Відповідний Указ №686/2023 підписав президент України 10 жовтня.

«Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Президент України В.Зеленський.

10 жовтня 2023 року, - йдеться в наказі».

Цього ж дня Зеленський підписав Указ про звільнення Луніна Дмитра Сергійовича від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (Указ №685/2023).

Нагадаємо, 5 вересня Кабмін погодив призначення Філіпа Євгеновича Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Чутки про звільнення Дмитра Луніна почали ходити напередодні, зранку з’явилася інформація, що новим очільником ОДА стане заступник голови АРМА.

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Що відомо про Проніна

Філіп Євгенович Пронін — заступник голови АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), має вищу економічну та юридичну освіту, обіймав посаду головного спеціаліста Департаменту аналітичної роботи в Державному комітеті фінансового моніторингу України. Спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ.

З 2008 по 2010 роки працював в українському офісі компанії KPMG. Відповідав за створення та розвиток групи незалежних фінансових розслідувань. Діяльність підрозділу була зосереджена на корпоративній розвідці, фінансових розслідуваннях та протидії відмиванню коштів.

У період з 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу України на посаді заступника директора Департаменту фінансових розслідувань — начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень.

Представляв Україну у Мінських переговорах щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Акредитований експерт MONEYVAL (Рада Європи) з проведення оцінки національних систем протидії відмиванню коштів.

У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА.

Урядовий експерт України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції.

Представник України у міжнародних платформах з питань виявлення та розшуку активів: CARIN, Interpol, StAR та спільному проєкті Європейської Комісії та Європолу «Платформі Офісів з повернення активів ЄС».

З січня 2020 року призначений на посаду заступника Голови АРМА. Має 2-й ранг державного службовця.





Дмитро Лунін з грудня 2019 року був першим заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації, з 24 грудня 2021 року — тимчасово виконувач обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (після переведення Олега Синєгубова до Харківської ОДА).

З 24 лютого 2022 року — начальник Полтавської обласної військової адміністрації.