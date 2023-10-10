На Полтавщині зафіксували перевищення епідпорогу вірусних захворювань

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 375

На Полтавщині фіксують збільшення кількості вірусних хвороб. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, станом на 9 жовтня перевищив базовий рівень (епідемічний поріг).

Зазначається, що рівень інтенсивності епідемічного процесу – високий.

Так, за тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 8453 особи (на COVID-19 – 717), показник захворюваності – 913,0 на 100 тисяч населення, що на 74 % більше базового рівня.

Дітей захворіло - 4706, що складає 56% від усіх захворілих.

Найвищий показник захворюваності зафіксували в Градизькій, Кам'янопотоківській Карлівській, Козельщинській, Коломацькій, Нехворощанській, Новооржицькій, Новоселівській, Щербанівській громадах.

Всього госпіталізованих по Полтавській області 142 особи, в тому числі госпіталізованих із COVID-19 – 48.

Також вказано, що на Полтавщині щепилися проти грипу 280 людей. Найбільше щеплень проведено в Кременчуцькій (98) та Хорольській (124) громадах.

Привіт, грип: у Кременчуці відзначають збільшення захворюваності на вірусні хвороби