У Лубнах 83-річний чоловік згвалтував 14-річну дівчину

У Лубнах п'яний 83-річний згвалтував 14-річну дівчину, яка має проблеми зі здоров’ям. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Про цей випадок до поліції повідомила 41-річна мама дівчинки.
Наразі чоловікові повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За даним фактом поліцією здійснюється досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 153 (Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
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