У Лубнах 83-річний чоловік згвалтував 14-річну дівчину

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 539

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

У Лубнах п'яний 83-річний згвалтував 14-річну дівчину, яка має проблеми зі здоров’ям. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про цей випадок до поліції повідомила 41-річна мама дівчинки.

Наразі чоловікові повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом поліцією здійснюється досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 153 (Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.