Дмитро Лунін підбив підсумки своєї роботи та розповів, чим планує займатися найближчий час

Дмитро Лунін - вже ексочільник Полтавської ОДА - підбив підсумки своєї роботи подякував команді та колегам за роботу та трохи розповів про свої плани.
Також він зазначив, що в обласному центрі відбувся безповоротний процес очищення влади.
«Полтавщина стала для мене домом. За час роботи в Полтаві тут зародилася моя сім'я, народилася донька. Ці особисті події додатково мотивували мене та давали сил на роботу 24/7. Але це й забирало щось у них, тому зараз найближчий час я хотів би присвятити саме їм.
Впевнений, не час підбивати підсумки. Зазначу лише одне: я радий, що Президент довірив мені керувати Полтавською обласною військовою адміністрацією в найскладніший для нашої країни час, і що полтавській команді є чим пишатися. Новий керівник має чималий управлінський досвід та гідно зарекомендував себе в Агентстві розшуку та менеджменту активів. Переконаний, що Полтавщину будуть відстоювати на тому рівні, на який вона заслуговує», - підсумував Дмитро Лунін.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Указом президента головою Полтавської ОДА сьогодні призначили Філіпа Проніна.
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