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Дмитро Лунін підбив підсумки своєї роботи та розповів, чим планує займатися найближчий час

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 360

 «Полтавській команді є, чим пишатися»

Дмитро Лунін  - вже ексочільник Полтавської ОДА - підбив підсумки своєї роботи подякував команді та колегам за роботу та трохи розповів про свої плани.

«Вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, команді Офісу Президента та Кабінету Міністрів за довіру і можливість працювати на Полтавщині.  [...] Я щиро пишаюся полтавською командою, разом з якою вдалося запустити низку проєктів, у реалізацію яких ніхто не вірив. Це обласна філармонія, обласний кардіоцентр, де вперше розпочали оперувати на відкритому серці. Це і встановлення лінійного прискорювача для лікування онкохворих. Це і наша «Акварена». Проєкт, який вважали замороженим назавжди, зараз працює, є гордістю області й приймає чемпіонати України з плавання навіть під час війни», - написав він у соцмережах.

Також він зазначив, що в обласному центрі відбувся безповоротний процес очищення влади.

«Мало хто вірив, що це можливо, але сьогодні Полтава має всі шанси забути назавжди таке явище як «мамаївщина». Місто очолює молодий і прогресивний мер, колишня військова та волонтер»

«Полтавщина стала для мене домом. За час роботи в Полтаві тут зародилася моя сім'я, народилася донька. Ці особисті події додатково мотивували мене та давали сил на роботу 24/7. Але це й забирало щось у них, тому зараз найближчий час я хотів би присвятити саме їм. 

Впевнений, не час підбивати підсумки. Зазначу лише одне: я радий, що Президент довірив мені керувати Полтавською обласною військовою адміністрацією в найскладніший для нашої країни час, і що полтавській команді є чим пишатися. Новий керівник має чималий управлінський досвід та гідно зарекомендував себе в Агентстві розшуку та менеджменту активів. Переконаний, що Полтавщину будуть відстоювати на тому рівні, на який вона заслуговує», - підсумував Дмитро Лунін.


Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Указом президента головою Полтавської ОДА сьогодні призначили Філіпа Проніна

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Дмитро Лунін
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