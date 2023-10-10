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Кременчужани зможуть побачити доходи чиновників: декларування повернули відкритий доступ

Сьогодні, 18:46 Переглядів: 78

 Президент підписав закон після вето, тим часом на сайті стався збій у роботі

10 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларацій. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила оновлений проєкт закону, який передбачав не лише відновлення обов’язкового електронного декларування, а й відкриття доступу до реєстру декларацій. Закон очікував на підпис президента з 20 вересня.

Тим часом у другій половині дня 10 жовтня стало відомо, що доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій) обмежений. Про це повідомила пресслужба НАЗК. Тут пояснили, що доступ до Реєстру декларацій обмежений через збій у його роботі. Наразі проводяться невідкладні заходи з усунення помилки в роботі, а про відновлення доступу до Реєстру пообіцяли повідомити додатково .

Нагадаємо, мова йде про законопроєкт № 9534, ухвалений депутатами 5 вересня. Під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов’язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Рада відновила е-декларування та спростила порядок притягнення до відповідальності за їх неподання

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців). 

6 вересня на сайті Президента з’явилася петиція з вимогою застосувати вето до прийнятого законопроєкту 9534 та відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. За півтори доби петиція з вимогою застосувати вето до прийнятого законопроєкту набрала рекордну кількість голосів. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: декларація декларація про доходи реєстр декаларації
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