На Полтавщині затримали двох осіб за підозрою у збуті наркотиків в особливо великих розмірах

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Під час обшуків правоохоронці вилучили у них 20 кг канабісу

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури затримано двох полтавців, які налагодили постачання заборонених речовин жителям інших областей.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, продаж наркотиків та психотропних речовин відбувався через інтернет, а розповсюдження – поштовими відправленнями.

Під час обшуків за місцями проживання полтавців, в орендованому ними будинку та офісному приміщенні правоохоронці вилучили наркотичний засіб канабіс орієнтовною вагою понад 20 кг, а також матеріали для його фасування. Речові докази направлені на експертизи.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За клопотаннями слідчого та прокурора Октябрським районним судом міста Полтава підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Окрім цього, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще двом жінкам та чоловіку, які «допомагали» їм у наркобізнесі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Полтавській області.