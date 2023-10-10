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Матеріальну допомогу з обласного бюджету у жовтні отримають 611 жителів Полтавщини

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 3

 

Серед них 15 кременчужан, постраждалі від ракетного удару

В обласній військовій адміністрації під головуванням заступника начальника Полтавської ОВА Олексія Бруслика відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. На ньому розглянули звернення та прийняли рішення щодо надання матеріальної допомоги 611 жителям області.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Серед тих, кому надана матеріальна допомога, 51 родина загиблих військових. Їм нададуть допомогу по 50 тисяч гривень на сімʼю на загальну суму 2,6 мільйона гривень. А 122 військовослужбовцям, які отримали поранення, буде виплачено від 5 до 20 тисяч гривень залежно від ступеня тяжкості поранення. На це передбачено понад 1 мільйона гривень.

Були розглянуті заяви від членів сімей загиблих у результаті ракетного удару в селищі Гоголеве Миргородського району. Трьом сім’ям виплатять матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень, а трьом постраждалим, які отримали травми різного ступеня, допоможуть на загальну суму 30 тисяч гривень.

До Комісії з розгляду питань з надання матеріальної допомоги почали надходити звернення від постраждалих внаслідок ракетного удару 22 вересня по Кременчуку. 15 людей, які першими надіслали заяви, отримають з обласного бюджету допомогу на загальну суму 45 тисяч гривень.

Пенсіонеру з Полтавського району, дім якого був пошкоджений через пожежу, також призначили допомогу з обласного бюджету у розмірі 15 тисяч гривень.

Крім того, на комісії розглянули заяви мешканців області щодо надання допомоги на лікування – понад 100 звернень. З них, зокрема, й лікування онкозахворювань  дітей (6 звернень) та дорослих (125 звернень), а також оздоровлення ліквідаторів ЧАЕС (7 звернень).

А три жителі Полтавщини, яким у листопаді виповнюється 100 років, отримають з обласного бюджету одноразову матеріальну допомогу - по 2000 гривень.

З обласного бюджету виділили допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по Кременчуку 
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА матеріальна допомога комісія ракетний удар поранені загиблі
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