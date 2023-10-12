ДТЕК заявила про буріння нафтової свердловини на Полтавщині

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 518 Коментарів: 1

Компанія ДТЕК заявила про початок видобутку нафти в Полтавській області. Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко, пише Інтерфакс-Україна.

«Першу нафтову свердловину буде пробурено до кінця цього місяця в Полтавській області. Це нове для нас. Вперше, коли наша компанія починає видобувати нафту. Відповідно, вся інфраструктура для цього створюється, щоб ми стали гравцем на нафтовому ринку», - сказав Тімченко.

При цьому він зазначив, що в планах компанії - зайнятися нафтопереробкою. Водночас він наголосив, що обсяги купленого компанією два роки тому на аукціоні родовища невеликі, щоб будувати свою власну переробку, проте вона планує розширення потужностей.

ДТЕК — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій. Засновник компанії Рінат Ахметов.

На Полтавщині розширять Мачухське газове родовище