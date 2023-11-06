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Політика, Україна, Світ

Зеленський вирішив провести президентські вибори наприкінці весни — нардеп

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0

 

На сьогодні західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни

Володимир Зеленський затвердив рішення про проведення президентських виборів наприкінці весни 2024 року. По це розповів народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо ТВ 5 листопада. 

— За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін — остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін в березні планує провести вибори, — повідомив Гончаренко.

Нардеп сказав, що західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

— Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає жодних публічних чи не публічних вимог. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України, — заявив Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що напередодні заяви нардепа міністр закордонної політики Дмитро Кулеба говорив, що у Зеленського є плани щодо проведення виборів навесні наступного року.

— Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні плюси та мінуси, — сказав Кулеба на брифінгу 3 листопада.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вибори Зеленський
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