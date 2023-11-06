На війні загинув військовий з Кременчука Ілля Василищенко

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 697

На війні загинув військовий з Кременчука Ілля Володимирович Василищенко. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.

Ілля проходив військову службу за контрактом з 9 травня 2023 року та був солдатом.

31 липня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Бахмут, Донецької області.

У Іллі залишилися мати, батько та брат.

Поховання Іллі Василищенка відбудеться завтра, 7 листопада, а саме:

об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

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