На війні загинув військовий з Кременчука Ілля Василищенко

Прощання відбудеться завтра, 7 листопада об 11.00, у Міському палаці культури
На війні загинув військовий з Кременчука Ілля Володимирович Василищенко. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення у м.Кременчука у Фейсбуці.
Ілля проходив військову службу за контрактом з 9 травня 2023 року та був солдатом.
31 липня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Бахмут, Донецької області.
У Іллі залишилися мати, батько та брат.
Поховання Іллі Василищенка відбудеться завтра, 7 листопада, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!
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