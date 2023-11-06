Завтра, 7 листопада, на території Кременчуцької громади заплановані технічні вибухи

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 177

Вибухи лунатимуть в одному з кар’єрів поблизу Кременчука

Завтра, 7 листопада, на території Кременчуцької територіальної громади заплановані технічні вибухові роботи на одному з кар’єрів.

Про це на ранковому брифінгу повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Про час проведення вибухових робіт не повідомляється.

У Кременчуцькій РВА просять місцевих жителів зберігати спокій, утримуватися від коментарів та обговорень в соціальних мережах та месенджерах щодо місць вибухів.