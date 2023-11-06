Завтра, 7 листопада, на території Кременчуцької громади заплановані технічні вибухи

Завтра, 7 листопада, на території Кременчуцької територіальної громади заплановані технічні вибухові роботи на одному з кар’єрів.
Про це на ранковому брифінгу повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Про час проведення вибухових робіт не повідомляється.
У Кременчуцькій РВА просять місцевих жителів зберігати спокій, утримуватися від коментарів та обговорень в соціальних мережах та месенджерах щодо місць вибухів.
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