У Горішніх Плавнях відбувся аукціон з продажу колекцій марок і монет воєнного часу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 158 Новини компаній

Горішньоплавнянка Наталія Волкова виставила на аукціон власну колекцію монет і марок, присвячених темі війни в Україні. Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».

У колекції 28 комплектів з марками, 12 пам’ятних монет, є також листівки та конверти. Аукціон проходив у музеї історії Полтавського ГЗК.

— Я зрозуміла, що зможу цим допомагати хлопцям, які нас захищають, тому пішла шукати ці марки в інтернеті й усюди, — говорить Наталія.

На виручені від продажу кошти горішньоплавнянка закуповує товари, яких потребують її колеги, що наразі виборюють незалежність та цілісність кордонів нашої країни в Збройних силах України.

Першими в аукціоні взяли участь працівники дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК, які придбали кілька марок та конвертів за 6 000 гривень. На ці кошти вже придбали захисні плащі для тих працівників компанії, які зараз перебувають на передовій і продовжують мужню боротьбу з підступним загарбником. До слова, сама Наталія працює машиністкою крана дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК, що входить до складу Ferrexpo.