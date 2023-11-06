Не те перехрестя, не та дорога: ТЪ дізнався подробиці про нову проїзну частину у Кременчуці

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 334

У Кременчуці планують зробити проїзну частину від вулиці Університетської до вулиці Театральної. Вона пролягатиме через вулиці Університетська 24, 22в та Театральної 23/2.

Про це Кременчуцькому Телеграфу повідомив заступник міського голови Іван Москалик 6 листопада.

Він додав, що нова дорога має розвантажити перехрестя вулиць Небесної Сотні та Старшого лейтенанта Кагала. Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що проїзна частина розвантажить інше перехрестя в центрі міста — Небесної Сотні та Ігоря Сердюка, що викликало дискусії у соцмережах.