Не те перехрестя, не та дорога: ТЪ дізнався подробиці про нову проїзну частину у Кременчуці

У Кременчуці планують зробити проїзну частину від вулиці Університетської до вулиці Театральної. Вона пролягатиме через вулиці Університетська 24, 22в та Театральної 23/2.
Про це Кременчуцькому Телеграфу повідомив заступник міського голови Іван Москалик 6 листопада.
Він додав, що нова дорога має розвантажити перехрестя вулиць Небесної Сотні та Старшого лейтенанта Кагала. Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що проїзна частина розвантажить інше перехрестя в центрі міста — Небесної Сотні та Ігоря Сердюка, що викликало дискусії у соцмережах.
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