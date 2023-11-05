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Міська влада планує розвантажити перехрестя вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 374

 

Нова проїзна частина з’явиться навпроти колишнього магазину «1000 дрібниць»

Від вулиці Університетської (колишньої Першотравневої) до вулиці Театральної планують зробити проїзну частину. Нова дорога має допомогти розвантажити перехрестя вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка.

Про це повідомив голова Кременчуцької громади Віталій Малецький під час сесії міської ради 3 листопада.

— Ми там маємо борт встановити і зробити асфальтування, — сказав мер міста.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці планували розширити дорогу на вулиці Небесної Сотні, але через початок повномасштабної війни Росії реалізацію проєкту відклали.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сесія дороги
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