Стало відомо, які дороги ремонтуватимуть цього року у Кременчуці

На цей рік заплановані як глобальні ремонтні проєкти, так і локальні ремонти доріг. Всього у Кременчуцькій громаді понад 800 тис. кв. м пошкодженого асфальтобетонного покриття. Про це 12 квітня під час зустрічі з головами ОСББ повідомив Іван Москалик, заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.
За його словами, комунальники планують відремонтувати вулицю Небесної Сотні на ділянці від Соборної до Крюківського мосту. Мова йде про повне зняття та переукладання дорожнього покриття, перевстановлення бордюрних каменів і капітальний ремонт тротуарів. Про розширення дороги на цій вулиці та планування нових паркувальних кишень наразі не йдеться.
Також є глобальний проєкт, який місто не може реалізувати вже 5 років. Мова йде про район ліцею №17 та будинків 20, 22, 26, 28 на проспекті Лесі Українки.
Минулого року розпочато, а цього року продовжено два великі проєкти по ремонту внутрішньоквартальних проходів та проїздів на вулиці Древаля. Ці роботи планують завершити протягом трьох наступних тижнів.
Продовжуються роботи на вулиці Національної гвардії.
Можливо, цього року шляхоремонтники «зайдуть» і на внутрішньоквартальні проходи та проїзди у центрі міста. Мова йде про такі вулиці:
Наразі невідомо, як буде у цьому році із надходженнями до бюджету, але такі плани у міста є.
Окрім нових підвищених пішохідних переходів у центрі Кременчука, такі ж засоби заспокоєння трафіку планується влаштувати й на проспекті Лесі Українки.
Цього року ремонтуватимуть дороги й на правобережжі Кременчука. Іван Москалик поінформував, що комунальники обіцяли місцевим депутатам «зайти» туди у липні.
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