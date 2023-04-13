Стало відомо, які дороги ремонтуватимуть цього року у Кременчуці

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 520

На цей рік заплановані як глобальні ремонтні проєкти, так і локальні ремонти доріг. Всього у Кременчуцькій громаді понад 800 тис. кв. м пошкодженого асфальтобетонного покриття. Про це 12 квітня під час зустрічі з головами ОСББ повідомив Іван Москалик, заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.

За його словами, комунальники планують відремонтувати вулицю Небесної Сотні на ділянці від Соборної до Крюківського мосту. Мова йде про повне зняття та переукладання дорожнього покриття, перевстановлення бордюрних каменів і капітальний ремонт тротуарів. Про розширення дороги на цій вулиці та планування нових паркувальних кишень наразі не йдеться.

- Для того, щоб зробити паркувальні кишені по вул. Небесної Сотні, треба прибрати всі каштани. Ми сьогодні на це не підемо, - заявив Іван Москалик.

Також є глобальний проєкт, який місто не може реалізувати вже 5 років. Мова йде про район ліцею №17 та будинків 20, 22, 26, 28 на проспекті Лесі Українки.

- Проєкти розроблені. Вони вже два рази корегувалися. Тому що ціни постійно змінювалися. Сьогодні ми ще раз його коригуємо. Отримуємо експертний висновок. І я сподіваюся, що ми у червні-липні зайдемо на цю ділянку, - розповів Іван Москалик.

Минулого року розпочато, а цього року продовжено два великі проєкти по ремонту внутрішньоквартальних проходів та проїздів на вулиці Древаля. Ці роботи планують завершити протягом трьох наступних тижнів.

Продовжуються роботи на вулиці Національної гвардії.

- Також велика ділянка внутрішньоквартальних проходів і проїздів разом із тротуарами. При сприятливих погодних умовах на наступному тижні ми почнемо укладати асфальтобетон на самі проїзди, а тротуари вже в асфальтобетоні, - доповів Іван Москалик.

Можливо, цього року шляхоремонтники «зайдуть» і на внутрішньоквартальні проходи та проїзди у центрі міста. Мова йде про такі вулиці:

Халаменюка;

Театральна;

Покровська;

Старшого лейтенанта Кагала.

Наразі невідомо, як буде у цьому році із надходженнями до бюджету, але такі плани у міста є.

Окрім нових підвищених пішохідних переходів у центрі Кременчука, такі ж засоби заспокоєння трафіку планується влаштувати й на проспекті Лесі Українки.

- Там, де ми проводимо капітальні ремонти на внутрішньоквартальних проходах і проїздах, також будемо облаштовувати такі підвищені пішохідні переходи, - зазначив Іван Москалик.

Цього року ремонтуватимуть дороги й на правобережжі Кременчука. Іван Москалик поінформував, що комунальники обіцяли місцевим депутатам «зайти» туди у липні.

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