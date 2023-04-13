Хлопчина з Кременчуччини отримав нагороду загиблого батька Валерія Новохацького

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Син загиблого воїна Валерія Новохацького Олександр отримав державну відзнаку «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Нагороду 12 квітня вручив начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Мирослав Волков.

Указом Президента України від 13 січня 2023 року №17 військовослужбовця сержанта Валерія Васильовича Новохацького нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

17 вересня 2022 року у населеному пункті Олександрівка Донецької області при захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність, під час виконання бойових завдань загинув сержант Валерій Новохацький, водій артилерійського взводу артилерійської батареї десантно-штурмового батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України. Попрощалися з військовим 25 вересня у Семенівці.

Валерій Васильович Новохацький був військовослужбовцем 95 бригади. Народився 14 листопада 1973 року, проживав у Семенівці, брав участь в російсько-українській війні (в Операції об'єднаних сил). У чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей, невістка і брат.