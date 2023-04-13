Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 584 Коментарів: 1

Перелік навчальних закладів, де тривають роботи з облаштування укриття, та терміни відкриття садків батьки не почули

Сьогодні, 13 квітня, перед сесією міської ради до будівлі мерії прийшли мами дошкільнят, аби запитати в міського голови Віталія Малецького, коли у місті нарешті відкриють дитячі садочки.

Мами цікавилися, коли ж нарешті запрацюють навчальні заклади в офлайн-форматі. Чому за більш ніж рік повномасштабної війни у місті й досі не працюють комунальні дитсадки, в той час як приватні - працюють.

Міський голова довго розповідав, що міська влада працює над ремонтами в підвалах дитсадків та шкіл, і значна їх кількість не пристосована до використання. За словами мера, доводиться проводити велику роботу, адже і вимоги до обладнання укриттів є дуже високі. Також каже - розглядають можливість встановлення модульних укриттів, але їх треба сертифікувати.

- Поглиблюємо підвали, робимо стяжки, заливаємо, переносимо комунікації. Це колосальна робота, вона ведеться, повірте, по всьому місту, - сказав Віталій Малецький.

Мер не обіцяє укриття в кожному дитсадку - не скрізь їх реально зробити, як, власне, і в школах. Тому вихованці деяких садків будуть ходити до сусідніх шкіл - коли там обладнають укриття.

Діти та їх мами передали міському голові малюнки із зображенням садочків, за якими вони сумують.

- Ви особисто провалили систему освіти, особисто ви. Діти вже не навчаються три роки, - емоційно каже одна з мам.

- Це ваша особиста думка, яка може бути трансльована, ось розповідайте журналістам, що хочете.

Тим часом конкретної відповіді на запитання, у яких саме садках проводять ремонти та коли їх відкриють, батьки не почули.

- У мене є перелік, я його тримаю в голові. Називайте садочок, я все розповім, - відповів мер.

Представники колективу, що прийшли під мерію, попросили дозволу пройти на сесію та звернутися до депутатів міської ради. Мер погодився. Пустили цього разу навіть журналістів, хоча після довгої реєстрації за посвідченням та під «наглядом» працівників пресслужби.

Мами нагадали депутатам (зареєстровано було - 27, в тому числі онлайн, присутніх у залі було не більше 10), що діти Кременчука позбавлені повноцінної освіти. Багато хто не може повноцінно працювати, а також дозволити собі приватні садки або нянь.

- Ви згадали про загиблих військових, і я вважаю, що їх діти, їх родини мають право на освіту, - сказала Анна Михайлик.

Ще одна мама, Любов Світлична, розповіла депутатам, що втомилася щодня думати, куди пристроїти свого сина через закриті садки. І тому від імені таких, як вона, попросила депутатів пришвидшити обладнання укриттів у садочках.

Мами також просили розглянути можливість приводити дітей до садочків хоча б на кілька годин раз-два на тиждень, щоб вихователі могли провести невелике заняття, а діти - поспілкуватися між собою.

Ця ідея сподобалася депутатам, однак директор департаменту освіти Геннадій Москалик заявив, що законодавство не дозволяє приводити дітей у дитячий садок, якщо там не обладнане укриття.

У підсумку жінки передали міському голові та депутатам колективний лист із підписами батьків з вимогою невідкладно обладнати укриття в дитсадках.

Депутати таки погодилися з тим, що проблема існує і її потрібно вирішувати. Проте конкретики знову не було.

Нагадаємо, з 17 квітня 2023 року у Кременчуці у змішаній формі має запрацювати ясла-садок №13 на вул. Приходька. Це перший садок, що відкриють від початку повномасштабного вторгнення. У садку, як повідомив сьогодні міський голова, навчатимуться 60 дітей.

Детальніше про зустріч дивіться у відео.