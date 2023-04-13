«Шикидим», «Червона калина» та аукціон: у Кременчуці відбувся концерт Віктора Павліка

Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Кременчук, Культура

«Шикидим», «Червона калина» та аукціон: у Кременчуці відбувся концерт Віктора Павліка

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 265

Віктор Павлік запалив вечір у Кременчуці 

Вчора, 12 квітня, до Кременчука завітав Віктор Павлік із концертною програмою «Весняна Яна». Концерт відбувався у Міському палаці культури.

Розпочав Віктор Павлік свій концерт з пісні «Ти подобаєшся мені». Багато прихильниць Віктора почали одразу йому підспівувати.

Не заспівав Віктор Павлік і половини запланованих пісень, як загуділи сирени, тож усі присутні пішли в укриття. Після відбою повітряної тривоги всі знову зібрались у залі. Благодійний концерт продовжився аукціоном. Першим розіграли бейджик співака з цього туру, його продали за 2 тисячі гривень. Далі у хід пішли марки. Марку із зображенням Президента Зеленського з республіки Того продали за 1 200 гривень, таку саму із зображенням Залужного – за 2 500 гривень. Потім розіграли вінілову платівку із піснями Віктора Павліка – за 1 300 гривень.

Співак одразу вийшов на сцену з гітарою в руках, як виявилось, він показував людям, що вона дійсно працює, адже наступною розіграли саме її. Гітару купив один із присутніх чоловіків за 10 тисяч гривень. Другу гітару з автографами військових, які лікуються у госпіталі Вінниці (серед них є підпис військового з Кременчука) продали за 6 тисяч гривень.

Після гітар розіграли відстріляний тубус від «Джавеліна». За словами ведучого аукціону, з нього підбили ворожий танк у Мар'їнці. Тубус продали за 3 700 гривень. Останнім за 3 500 гривень продали прапор із підписами військових, які наразі боронять Бахмут.

Зібрані кошти використають для допомоги ЗСУ.

Після аукціону на сцену знову вийшов Віктор Павлік та продовжив свій концерт. Співав різні пісні, як сумні, так і енергійні. Наприкінці концерту співак запропонував заспівати «Червону калину» – зал підхопив. Усі присутні підспівували, із захопленням слухали улюблені пісні, а на пісні «Шикидим» всі встали зі своїх місць та почали не тільки підспівувати, а й танцювати. До речі, цю пісню Віктор Павлік заспівав під час концерту неодноразово.

Глядачі та слухачі виходили із залу ще підтанцьовуючи, доспівуючи, з посмішками та щасливі.

Фото: Дарія Згура
1
Автор: Дарія Згура Фото: Дарія Згура
Теги: концерт МПК Віктор Павлік аукціон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх