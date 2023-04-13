«Шикидим», «Червона калина» та аукціон: у Кременчуці відбувся концерт Віктора Павліка

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Вчора, 12 квітня, до Кременчука завітав Віктор Павлік із концертною програмою «Весняна Яна». Концерт відбувався у Міському палаці культури.

Розпочав Віктор Павлік свій концерт з пісні «Ти подобаєшся мені». Багато прихильниць Віктора почали одразу йому підспівувати.

Не заспівав Віктор Павлік і половини запланованих пісень, як загуділи сирени, тож усі присутні пішли в укриття. Після відбою повітряної тривоги всі знову зібрались у залі. Благодійний концерт продовжився аукціоном. Першим розіграли бейджик співака з цього туру, його продали за 2 тисячі гривень. Далі у хід пішли марки. Марку із зображенням Президента Зеленського з республіки Того продали за 1 200 гривень, таку саму із зображенням Залужного – за 2 500 гривень. Потім розіграли вінілову платівку із піснями Віктора Павліка – за 1 300 гривень.

Співак одразу вийшов на сцену з гітарою в руках, як виявилось, він показував людям, що вона дійсно працює, адже наступною розіграли саме її. Гітару купив один із присутніх чоловіків за 10 тисяч гривень. Другу гітару з автографами військових, які лікуються у госпіталі Вінниці (серед них є підпис військового з Кременчука) продали за 6 тисяч гривень.

Після гітар розіграли відстріляний тубус від «Джавеліна». За словами ведучого аукціону, з нього підбили ворожий танк у Мар'їнці. Тубус продали за 3 700 гривень. Останнім за 3 500 гривень продали прапор із підписами військових, які наразі боронять Бахмут.

Зібрані кошти використають для допомоги ЗСУ.

Після аукціону на сцену знову вийшов Віктор Павлік та продовжив свій концерт. Співав різні пісні, як сумні, так і енергійні. Наприкінці концерту співак запропонував заспівати «Червону калину» – зал підхопив. Усі присутні підспівували, із захопленням слухали улюблені пісні, а на пісні «Шикидим» всі встали зі своїх місць та почали не тільки підспівувати, а й танцювати. До речі, цю пісню Віктор Павлік заспівав під час концерту неодноразово.

Глядачі та слухачі виходили із залу ще підтанцьовуючи, доспівуючи, з посмішками та щасливі.