У центрі Кременчука з'являться ще три підвищені пішохідні переходи

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 340

Два на Соборній та ще один на Ігоря Сердюка

У Кременчуці на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка планують дооблаштувати підвищені пішохідні переходи. Про це 12 квітня під час зустрічі з головами ОСББ повідомив Іван Москалик, заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.

За його словами, один підвищений пішохідний перехід облаштують на вулиці Ігоря Сердюка та ще два на Соборній – у районі площі Незалежності й перед перехрестям з вулицею Небесної Сотні.

- Там є ділянка дороги, де автомобілі та мотоцикли можуть розганятися, - зазначив Іван Москалик.

Раніше ми писали, що у Кременчуці нанесли нову дорожню розмітку на пішохідні переходи.