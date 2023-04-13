У центрі Кременчука з'являться ще три підвищені пішохідні переходи

У Кременчуці на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка планують дооблаштувати підвищені пішохідні переходи. Про це 12 квітня під час зустрічі з головами ОСББ повідомив Іван Москалик, заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.
За його словами, один підвищений пішохідний перехід облаштують на вулиці Ігоря Сердюка та ще два на Соборній – у районі площі Незалежності й перед перехрестям з вулицею Небесної Сотні.
Раніше ми писали, що у Кременчуці нанесли нову дорожню розмітку на пішохідні переходи.
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