У Кременчуці розпочали процес ліквідації центру «Спорт для всіх»

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Сьогодні, 13 квітня, депутати прийняли рішення про ліквідацію Комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Директор закладу Владислав Мізін призначений уповноваженим з ліквідації комунального закладу. Згідно з рішенням, заклад продовжить роботу, але вже у складі департаменту молоді та спорту.

- З початком повномасштабного вторгнення в Україну військ Російської Федерації та початком війни значно зменшилась робота Всеукраїнської мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та комунікації по вертикалі центрів. «Спорт для всіх» продовжує функціонувати та проводити спортивно-масову роботу серед населення нашого міста, але має як кадровий голод, так і відсутність повноцінної національної політики по вертикалі центрів. А тому вважаю за доцільне його приєднання до реорганізованого департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради, що дозволить зберегти як кадровий потенціал закладу, так і всі напрацювання закладу у рамках фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, - мовиться у пояснювальній записці.