«За свої слова завжди відповідав вчинками»: Кременчук попрощався з військовим Сергієм Лозенком

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Сьогодні, 13 квітня, у Кременчуці попрощалися із померлим захисником України Сергієм Лозенком. Старший солдат помер 6 квітня у населеному пункті Різникове Чугуївського району на Харківщині внаслідок вибухової травми.

Попрощатися з військовим прийшли рідні, знайомі та представники міської влади. До домовини, огорнутої жовто-блакитним стягом, покладали квіти в знак пошани військовому.

Народився Сергій Іванович Лозенко 29 вересня 1967 року у Кременчуці. Навчався у школі №10. Був небайдужим до питання цілісності та незалежності України з самого початку російського вторгнення – пішов захищати Батьківщину з початку російсько-української війни (з 2014 року). А 6 березня 2022 року його мобілізували Кременчуцьким РТЦК та СП до військової частини А-2573 третьої окремої танкової бригади.

- Сергій був стрільцем – помічником гранатометника піхотного батальйону, - розповів військовий з позивним «Зоряний».

Вдова побратима Наталія розповіла спогади її чоловіка про Сергія. Вона зауважила, що Сергія поважали й до нього прислухалися.

- Вони познайомилися на навчанні, були побратимами з березня минулого року. Коли ти бачиш людину з одного району чи міста і виконуєш якісь завдання, а там усі завдання важкі, то впевненіше себе почуваєш. Тому вони завжди трималися один одного.

Сергій був спокійною, впевненою людиною, чоловіком честі, справжнім українцем, патріотом. За свої слова завжди відповідав вчинками, - розповіла Наталія.

Про свого друга дитинства розповів й Ігор. Вони разом проводили час та їздили на риболовлю. Згодом разом навчалися у гірничому технікумі у Горішніх Плавнях. З часом Сергій став хрещеним батьком Ігоревого сина.

- Воював з перших днів війни (з 2014 року). І коли почалася повномасштабна війна, пішов на захист країни, не роздумуючи. Спершу був під Києвом, далі під Харковом. Буквально місяць тому приїздив у відпустку. Неймовірно складно усе це розповідати і ще складніше повірити, що його уже немає, - додав Ігор.

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.