У Полтаві після пожежі знайшли мертву жінку

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 261

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Вчора, 12 квітня, близько 10.30 у Полтаві на вулиці Баяна після пожежі знайшли мертву 71-річну жінку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

– Отримавши повідомлення про пожежу, на місце події негайно прибули працівники поліції, рятувальники та медики. Після ліквідації пожежі поліція, спільно із рятувальниками, виявила тіло 71-річної жительки оселі. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу, – повідомив заступник начальника Полтавського районного управління поліції Богдан Корольчук.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з’ясовує обставини та причини події.