У Полтаві після пожежі знайшли мертву жінку

Вчора, 12 квітня, близько 10.30 у Полтаві на вулиці Баяна після пожежі знайшли мертву 71-річну жінку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з’ясовує обставини та причини події.
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