У Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі: у чому причина

У Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі. Очевидці повідомляють, що підтопило пляж у Придніпровському парку.
Користувачка Тетяна Олександрівна написала на сторінці у фейсбуці:
Український гідрометеорологічний центр попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
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