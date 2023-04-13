У Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі: у чому причина

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 981

У Кременчуці різко піднявся рівень води у Дніпрі. Очевидці повідомляють, що підтопило пляж у Придніпровському парку.

Користувачка Тетяна Олександрівна написала на сторінці у фейсбуці:

Кременчук! Критична ситуація! Вода в Дніпрі прибуває. Є ймовірність затоплення дач Кривуші «Будівельник», «Зоря»... (Багато людей живуть на дачах – це наша домівка!) До кого звертатися? Вода вже майже на вулицях кооперативу. Не говорячи про те, що вся тваринна малеча загинула від розливу річки (зайченята, лисенята, фазани та деякі види пташок).

Український гідрометеорологічний центр попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.