Завтра Кременчук попрощається із померлим військовим Сергієм Лозенком

Завтра, 13 квітня, у Кременчуці попрощаються із померлим військовим Сергієм Лозенком. Помер Сергій Іванович Лозенко 6 квітня в розташуванні підрозділу, в населеному пункті Різникове Куп’янського району Харківської області.
Сергія призвали на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року, він був старшим солдатом. Мав статус «Учасник бойових дій».
Залишилися мати та племінниця. Співчуття рідним та близьким!
Поховання Сергія Лозенка відбудеться 13.04.2023, а саме:
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