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Завтра у Кременчуці мають вирішити долю оренди землі для церков УПЦ московського патріархату

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 458 Коментарів: 1

 

Рішення мають розглянути на сесії Кременчуцької міської ради

Кременчужани збирають підписи, щоб звернути увагу депутатів Кременчуцької міської ради на розірвання договорів земельних ділянок, укладених з Українською православною церквою московського патріархату.

Колективне звернення підписали ГО «Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець», відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина», Кременчуцьке відділення Асоціації філателістів України, ГО «Кременчуцька регіональна організація «Спілка офіцерів України», ГО «Кременчуцьке міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів», а також небайдужі кременчужани.

Також на сайті мерії Кременчука буквально за день петиція «Розірвати договір оренди земельних ділянок, укладених з УПЦ МП» набрала необхідну кількість голосів (станом на 12 квітня підписали 572 з необхідних 250 голосів).

Кременчужанин вимагає, щоб місто розірвало договори оренди землі з УПЦ Московського патріархату

У коментарях під матеріалом «Телеграфа» юрист та ексдепутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов зауважив, що правових підстав для розірвання договорів оренди ні петиція, ні навіть одноголосне рішення ради не створять. 

Постає питання, адже кожна церква окремо укладала договір з міською владою про оренду землі. Як у правовому полі вирішити це питання, щоб не було популістських рішень, які не матимуть під собою законних підстав?

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав голову Кременчуцької територіальної громади Віталія Малецького щодо розгляду даного питання. 

- Петиція набрала необхідну кількість голосів й сьогодні зайшла на розгляд. 

- Чи можливий у Кременчуці цей процес? 

- Давайте будемо дивися за результатами розгляду петиції і скажемо про це. Знаю, що деякі депутати обговорюють, й, можливо, деякі зміни відбудуться завтра на сесії. 

Які саме зміни щодо оренди землі УПЦ МП це будуть, міський голова Кременчука Віталій Малецький не уточнив.

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Автор: Альона Душенко
Теги: церква УПЦ МП сесія депутати оренда
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Коментарі: 1

1 005
evil:
Сьогодні, 15:44

Це ж було вже! Не вирішать. Договір оренди з московським педріархатом не розірвуть. В нас немає міської ради. Ті хто там сидять-то овочі. Гриценко шмарклі жувало раніше з декомунізацією. Та й зараз буде шось незрозуміле жувать, мякать, чмякать. Перекладати відповідальність на когось. Створювати якісь недолугі комісії. Аби розірвати договір треба мати яйця. Там з яйцями нікого немає.



Масковский педриархат играет на стороне расеянского рашизма, нас уничтожают как нацию, а Ульянов сидит рассуждает о благородстве дескать нет правовых підстав....В жопу ваши правові підстави! Масковских попов вслед за расеянским военным кораблем! УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ ТОГО ВИМАГАЄ !


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