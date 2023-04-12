Станції переливання крові у Кременчуці терміново потрібні донори всіх груп крові та резусів

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 216

Станції переливання крові у Кременчуці терміново потрібні донори всіх груп крові та резусів. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплати.

Особлива потреба в донорах А(ІІ)+. Це друга група крові резус позитивна.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі. Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте: напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого, за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.