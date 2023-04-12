На Полтавщині шахрай збирав гроші у людей під приводом допомоги родині загиблого військового

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 202

На Полтавщині житель Оржицької громади Лубенського району привласнював гроші людей під приводом збору коштів для допомоги родині загиблого військового. Про це повідомили в Лубенському райвідділі поліції.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії та встановлюється коло потерпілих людей.

Якщо ви стали жертвою цієї інтернет-афери, зверніться до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції або зателефонуйте за номерами: 050-823-91-36 чи 102. Це допоможе у розслідуванні кримінального провадження та пришвидшить процес притягнення шахрая до юридичної відповідальності.