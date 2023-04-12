Футболісти «Кременя» завоювали нагороди на Всеукраїнському турнірі Utmost Cup

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 234

Футболісти «Кремінь» 2011 завоювали бронзові нагороди на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Вихованці Євгена Маринича добре себе проявили на змаганнях, поступившись лише майбутньому переможцю турніру.

У групі D «Кремінь» зіграв з київським «Локомотивом», «Зміною» Біла Церква і «Десною» Чернігів.

Результати змагань:

«Зміна» - «Кремінь» - 0:1

«Локомотив» - «Кремінь» - 2:0

«Кремінь» - «Десна» - 0:0

З 2 місця у групі «Кремінь» потрапив у Gold League, Group A. Тут вихованці Євгена Маринича з «Атлетом» та «УФК-Парус» завоювали по 7 очок.

ДЮСШ «Металург» Запоріжжя - «Кремінь» - 0:1

«Кремінь» - «Діназ» Вишгород — 0:0

«Кремінь» - «УФК-Парус» Дніпро — 0:1

«Кремінь» - «Атлет» Київ — 1:0

В 1/2 Gold League «Кремінь» поступився київському «Локомотиву» з рахунком 3:0. У боротьбі за 3 місце «Кремінь» переміг «УФК-Парус» з рахунком — 1:0.

«Нічийний синдром» переслідував «Кремінь» 2010 на турнірі Utmost Cup

«Кремінь» 2010 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Під керівництвом тренерів Олександра Назаренка та Анатолія Безуса хлопці виступили у групі А. «Кремінь» зіграв з «Поліссям» Житомир, «Прем'єр-Нивою» Вінниця, СК «Київ» та «Зміною» Київ.

У групі нашу команду переслідував «нічийний синдром». «Кремінь» першу гру зіграв з «Прем'єр-Нивою» - 1:1, з «Поліссям» - 0:0, «Зміною» - 1:1, СК «Київ» - 2:2. З 4 очками «Кремінь» потрапив у Silver league.

В ¼ фіналу «Кремінь» з рахунком 3:0 переміг «Ниву» Вінниця. А у півфіналі наші хлопці мінімально поступилися ДЮСШ-15 (0:1), які у підсумку стали чемпіонами.

У матчі за 3 місце «синьо-білим» трохи не вистачило сил. «Кремінь» з рахунком 0:1 поступився Київському спортінтернату ім. Піддубного.

«Кремінь» 2009 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Під керівництвом тренерів Володимира Дичка та Олександра Полякова хлопці виступили у групі В. «Кремінь» зіграв з «Колос» (Ковалівка), «Прем'єр-Нива» (Вінниця), «УФК-Кривбас» (Дніпро).

У боротьбі за 13-16 місце «Кремінь» у серії пенальті переміг «Ниву» Вінниця (рахунок 2:2, пенальті 6:5).

«Кремінь» 2007 виступив на турнірі Utmost Cup

Цими вихідними МФК «Кремінь» 2007 взяв участь у турнірі Utmost Cup. Вихованці Сергія Мурадяна у групі D зіграли з «ВІК-Волинь», «Колос» Ковалівка та «Зміна» Київ.

Результати змагань:

«Кремінь» - «Колос» - 3:0

«Кремінь» - «Зміна» - 2:1

«ВІК-Волинь» - «Кремінь» - 3:1

У групі «синьо-білі» посіли 2 місце. Далі в ¼ фіналу «Кремінь» зустрівся з «УФК-Карпати». Матч переривався на сигнал повітряної тривоги. У підсумку «Кремінь» поступився майбутньому переможцю турніру, пропустивши один гол.

«Кремінь» 2007 зустрівся з «Карпатами» на турнірі Utmost Cup. Гру перервали через сигнал повітряної тривоги, й хлопці перейшли в укриття:

«Кремінь» 2008 з кадровими втратами зіграв на турнірі Utmost Cup

Завершився перший весняний турнір Utmost Cup. У ньому змагалися 17 колективів з гравцями 2008 року народження з різних куточків України. «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових. Vinnytsia Football Cup став першим турніром для футболістів у цьому році. Кожен ігровий день проходив у безкомпромісній боротьбі сильних колективів, що демонстрували високий рівень підготовки та змістовну гру. «Синьо-білі» на цьому турнірі посіли 7 місце з 17 команд, увійшов у «вісімку» кращих.

- Наразі це найкращий турнір в Україні. Участь взяли усі найсильніші школи та академії України, за виключенням «Динамо» та «Шахтаря», які знаходяться закордоном. Вважаю, що для нас хороший результат 7 місце. Вийшли з групи й потрапили у «вісімку». На турнірі зіштовхнулися з проблемами – троє наших травмованих гравців залишилися вдома. І по ходу турніру ще троє гравців основного складу отримали травми. Тому звершували турнір лише з одним гравцем у запасі. Дуже вдячний хлопцям, вони проявили характер й грали досить непогано. Нас навіть відзначили організатори, що ми добре, змістовно грали, - розповів тренер Антон Диндіков.

На груповому етапі «Кремінь» 2008 обіграв «Ниву» Вінниця – 1:0, забив Сергій Столяж. Зіграли 1:1 з академією Тернопіль (гол Тимур Бабич), та програли ковалівському «Колосу» - 1:2 (забив Гажалов).

У ¼ фіналу «Кремінь» потрапив на команду «Атлет» Київ, який став переможцем зимового Кубка ДЮФЛ. Кременчужани поступилися з рахунком 2:5, але зіграли добре. Поступаючись 2:0, «Кремінь» зміг зрівняти рахунок ще у 1 таймі – 2:2, проте після перерви пропустили необов’язкові голи. Ще й закоротка лавка запасних не дозволила знов зрівняти рахунок. У «Кременя» в цій грі відзначилися Богдан Маяренко та Сергій Столяж.

У матчі за 7 місце «Кремінь» переміг з рахунком 3:2 ДЮСШ 1 Хмельницький. Відзначилися Максим Старушко, Олександр Куницький та Данило Гажалов.

Сергія Столяжа визнали кращим гравцем команди «Кремінь» за підсумками турніру.

Зауважимо, що «Кремінь» 2008 на турнірі поступився лише фіналістам. Турнір став хорошим етапом підготовки «синьо-білих» до Кубку України ДЮФЛ, який розпочнеться у квітні.