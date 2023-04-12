У Кременчуцькому районі чоловік незаконно видобував пісок із Дніпра

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 457

У Кременчуцькому районі в затоці Дніпра, поблизу дачного кооперативу, 51-річний місцевий чоловік незаконно видобував пісок з річки за допомогою спеціального плавзасобу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Водні патрульні побачили цей плавзасіб під час патрулювання Кам'янським водосховищем. Попередньо відомо, що чоловік проводив днопоглиблювальні роботи та намивку піску на берег без дозвільних документів. Наразі фахівці підраховують завдані державі збитки.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Плавзасіб вилучили. На даний час тривають слідчі дії.