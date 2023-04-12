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З російського полону повернулися двоє військових з Полтавщини

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 754

 

59-річна Світлана Перекопна з Лубен стала найстаршою жінкою «Азову», яка опинилася в полоні

59-річна Світлана Перекопна з Лубен стала найстаршою жінкою «Азову», яка опинилася в полоні. З травня 2022 року героїня перебувала в неволі. Про повернення Світлани Перекопної повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі». Також з російського полону повернувся Владислав Солончук з Полтавщини – оборонець «Азовмашу».

Світлана Перекопна з 2014 року працювала у медичній службі й рятувала українських воїнів. Потім стала медичною санітаркою «Азову». Жінка потрапила до полону у травні 2022 року, коли вийшла за наказом військового командування з «Азовсталі».

28 липня солдатку нагородив президент України за особисту мужність і самовіддані дії у захисті державного суверенітету медаллю «За військову службу Україні».

Нині жінка перебуває на реабілітації та під наглядом медиків. За її повернення додому Україна змагалася багато місяців.

Усього росіяни взяли в полон понад 40 жінок-військовополонених із Маріуполя. Серед військовополонених більшість представниць медичного персоналу, кухарів та інших служб забезпечення. Впродовж 86 днів героїчної оборони Маріуполя жінки продовжували виконувати свої обов'язки, переживаючи всі злидні блокади нарівні з чоловіками.

Владислав Солончук з Гадяча потрапив до російського полону у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Владислав тримав захист міста на заводі «Азовмаш». Визволення Владислава ЗМІ підтвердила мама військовослужбовця Ірина Солончук.

10 квітня з полону вдалося повернути ще 100 українських військовослужбовців. Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.

За даними Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, 10 квітня вдалося визволити:

  • 24 нацгвардійців,
  • 22 прикордонників,
  • 22 представників Військово-морських сил,
  • 21 військовослужбовця Збройних сил України,
  • 11 тероборонців.

Вони брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна полонені Азовсталь
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