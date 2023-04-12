З російського полону повернулися двоє військових з Полтавщини

59-річна Світлана Перекопна з Лубен стала найстаршою жінкою «Азову», яка опинилася в полоні. З травня 2022 року героїня перебувала в неволі. Про повернення Світлани Перекопної повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі». Також з російського полону повернувся Владислав Солончук з Полтавщини – оборонець «Азовмашу».
Світлана Перекопна з 2014 року працювала у медичній службі й рятувала українських воїнів. Потім стала медичною санітаркою «Азову». Жінка потрапила до полону у травні 2022 року, коли вийшла за наказом військового командування з «Азовсталі».
28 липня солдатку нагородив президент України за особисту мужність і самовіддані дії у захисті державного суверенітету медаллю «За військову службу Україні».
Нині жінка перебуває на реабілітації та під наглядом медиків. За її повернення додому Україна змагалася багато місяців.
Усього росіяни взяли в полон понад 40 жінок-військовополонених із Маріуполя. Серед військовополонених більшість представниць медичного персоналу, кухарів та інших служб забезпечення. Впродовж 86 днів героїчної оборони Маріуполя жінки продовжували виконувати свої обов'язки, переживаючи всі злидні блокади нарівні з чоловіками.
Владислав Солончук з Гадяча потрапив до російського полону у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Владислав тримав захист міста на заводі «Азовмаш». Визволення Владислава ЗМІ підтвердила мама військовослужбовця Ірина Солончук.
10 квітня з полону вдалося повернути ще 100 українських військовослужбовців. Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.
За даними Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, 10 квітня вдалося визволити:
Вони брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
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