На Полтавщині розшукують 20-річного Арсена Лозенка, який переховується від суду

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 471

На Полтавщині розшукують 20-річного Арсена Павловича Лозенка, який переховується від суду. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції.

Юнака підозрюють за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Арсен переховується від суду з березня 2023 року.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 19 років, зріст 170–175 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі.

Якщо у вас є інформація про цього юнака, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами: (05361)73-628, (095) 191-13-00, (050) 440-82-76, 066-686-33-47 або 102.