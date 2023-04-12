Що сьогодні подешевшало на АЗС та які ціни на заправках Полтавщини 12 квітня

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На заправках двох операторів ринку на Полтавщині знизились ціни на дизельне пальне

У середу, 12 квітня, ціни на бензин та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини не змінилися, а дизельне пальне подешевшало на АЗС двох операторів на 1 грн за літр. У жодного оператора автомобільне пальне сьогодні не подорожчало, але експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,99 0,00 0% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,47 0,00 0% Дизельне пальне 46,46 -0,22 -0,476% Газ автомобільний 21,76 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.04.2023 р.