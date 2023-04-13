Що подорожчало, а що подешевшало на заправках Кременчука та Полтавщини 13 квітня

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У четвер, 13 квітня, ціни на бензин А-95 преміум в одного з операторів знизились на 1 грн, а дизельне пальне на заправках Полтавщини подешевшало одразу у чотирьох операторів на 0,8-1 грн. Автогаз на АЗС одного з операторів подорожчав на 30 копійок. Подорожчав також бензин А-92. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 13.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 -0,13 -0,261% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,60 +0,13 +0,289% Дизельне пальне 45,93 -0,53 -1,148% Газ автомобільний 21,80 +0,04 +0,178%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 13.04.2023 р.