На Полтавщині у річці знайшли мертвого чоловіка, який безвісти зник два тижні тому

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Сьогодні, 13 квітня, у річці Хорол знайшли мертвим 45-річного жителя села Слобідка, який 31 березня безвісти зник. Про це повідомили в Миргородському райуправлінні поліції.

Про зникнення чоловіка до поліції 12 квітня повідомила жителька Миргородського району. Поліцейські одразу розпочали пошуки. Згодом на березі річки Хорол знайшли особисті речі зниклого чоловіка та залучили водолазів задля обстеження водойми. Так, сьогодні, 13 квітня, чоловіка мертвим знайшли у річці. Видимих слідів насильницької смерті на ньому немає. Тож тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини події.