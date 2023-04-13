Чи скасують комендантську годину на Полтавщині у Великдень

Скасування чи скорочення комендантської години на Полтавщині у період великодніх святкувань не буде. Вона триває з 00.00 до 4.00. Як зауважив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, освятити паски можна до та після неї.
Представники храмів мають заздалегідь подбати про графіки освячення великодніх кошиків і не допустити скупчень людей.
Священнослужителі можуть проводити нічні богослужіння, але не велелюдно, бо безпека – насамперед. Тож і цього року краще подивитися трансляцію, помолитися вдома.
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