Чи скасують комендантську годину на Полтавщині у Великдень

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 199

Священнослужителі можуть проводити нічні богослужіння, але не велелюдно

Скасування чи скорочення комендантської години на Полтавщині у період великодніх святкувань не буде. Вона триває з 00.00 до 4.00. Як зауважив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, освятити паски можна до та після неї.

Представники храмів мають заздалегідь подбати про графіки освячення великодніх кошиків і не допустити скупчень людей.

Священнослужителі можуть проводити нічні богослужіння, але не велелюдно, бо безпека – насамперед. Тож і цього року краще подивитися трансляцію, помолитися вдома.

Вдруге зустрічатимемо Великдень в умовах повномасштабної війни. Усі ми пам'ятаємо минулорічне «вітання» окупантів – 9 ворожих ракет по інфраструктурі Кременчука . Тому безпека – незмінний пріоритет для всіх і кожного, – наголосив Лунін.