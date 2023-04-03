Мерія оголосила, що у Кременчуці відкрився сезон асфальтування, але тротуари навіть у центрі у поганому стані

У нашому місті відкрився сезон асфальтування, заявили у Кременчуцькій міській раді. За інформацією міського голови Віталія Малецького, запрацював асфальтний завод. Сьогодні, 3-го квітня, працівники ШРБУ почали укладати гарячий асфальтобетон на дороги та тротуари нашого міста.
Але очевидно, що тротуари та дороги Кременчука далекі від ідеалу – вони у поганому стані навіть у центрі, на що нам постійно скаржаться кременчужани, не кажучи вже про віддалені мікрорайони. Нижче ви бачите фото тротуару на вулиці Небесної Сотні – такий вигляд він має вже не один рік.
Мер Віталій Малецький у своєму дописі на фейсбуці зазначив, що міська влада отримує заявки на ремонт внутрішніх проїздів та доріг по всьому Кременчуку. Та пообіцяв, що усі їх з часом виконають.
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