Мерія оголосила, що у Кременчуці відкрився сезон асфальтування, але тротуари навіть у центрі у поганому стані

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 128

У нашому місті відкрився сезон асфальтування, заявили у Кременчуцькій міській раді. За інформацією міського голови Віталія Малецького, запрацював асфальтний завод. Сьогодні, 3-го квітня, працівники ШРБУ почали укладати гарячий асфальтобетон на дороги та тротуари нашого міста.

Але очевидно, що тротуари та дороги Кременчука далекі від ідеалу – вони у поганому стані навіть у центрі, на що нам постійно скаржаться кременчужани, не кажучи вже про віддалені мікрорайони. Нижче ви бачите фото тротуару на вулиці Небесної Сотні – такий вигляд він має вже не один рік.

Мер Віталій Малецький у своєму дописі на фейсбуці зазначив, що міська влада отримує заявки на ремонт внутрішніх проїздів та доріг по всьому Кременчуку. Та пообіцяв, що усі їх з часом виконають.