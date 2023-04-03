Скандал у коледжі КрНУ: педагоги вважають, що їх директорку незаконно звільнили

Трудовий колектив готує колективне звернення до ректора університету імені Остроградського з вимогою залишити Поліну Білик на посаді
Це короткий зміст наказу ректора Кременчуцького національного університету ім. Остроградського (КрНУ) Михайла Загірняка, який сьогодні, 3 квітня, зачитав проректор КрНУ Сергій Сергієнко трудовому колективу коледжу без присутності самої Білик.
Після цього оголошення педагоги терміново зібрали нараду та запросили на неї «Кременчуцький ТелеграфЪ». Вони зібралися в одній з аудиторій коледжу, на зустріч із ними із лікарняного прийшла і Поліна Білик.
Вона повідомила присутнім про те, що конфлікт між адміністрацією КрНУ та фаховим коледжем насправді триває вже близько року.
Вона зазначила, що питання щодо перерозподілу навантаження було винесене на педагогічну раду, яка одноголосно та категорично проголосувала проти передачі навантаження педагогам з університету.
Після цього, за словами директорки, почалися пошуки порушень у коледжі. Перевірка за перевіркою: перевірили фінанси, бухгалтерію за 7 років, кожен корінець зарплати, кадрову роботу, господарську роботу. Але — порушень не знайшли. Потім дорікали тим, що в закладі працює донька та син Поліни Білик, і вони отримували щорічні премії — так само, як і всі інші працівники, контракти з якими укладаються на один рік.
Тим часом на засідання Вченої ради університету роботу ВСП «ФК КрНУ» визнали задовільною, а роботу директора ВСП «ФК КрНУ» — незадовільною.
Цей суд КрНУ виграв, але коледж в особі Поліни Білик подав на апеляцію. Крім того, усі три догани, виписані директорці й на підставі яких КрНУ звільняє її з посади, суд прийняв до розгляду. Як зазначила юристка «ФК КрНУ», їх розгляд призначений на 27 квітня, 30 квітня та 1 червня.
У коледжі вважають, що поки ці справи не розгляне суд, а також не буде рішення апеляційного суду щодо позову КрНУ, звільняти з посади керівника — незаконно. Крім того, не можна звільняти працівників з посади, поки вони перебувають на лікарняному.
Викладач Андрій розповів «Телеграфу», що більшість педагогів підтримує директорку. Адже коледж розвивається, викладачі мають постійне навантаження, тому що залучають до свого навчального закладу школярів.
У підсумку педагоги за результатами зібрання вирішили написати колективне звернення до Михайла Загірняка, ректора КрНУ, з вимогою залишити на посаді Поліну Білик, оскільки вважають їх рішення — незаконним. За таке рішення викладачі проголосували одностайно.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до пресслужби КрНУ із проханням прокоментувати конфлікт навколо фахового коледжу. Там готують офіційну відповідь, яку ми обов’язково оприлюднимо на нашому сайті.
Редакція відстежуватиме розвиток подій.
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