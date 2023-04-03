Скандал у коледжі КрНУ: педагоги вважають, що їх директорку незаконно звільнили

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 660

За систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків та через застосування заходів дисциплінарного стягнення звільнити із займаної посади директорку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (ВСП «ФК КрНУ») Поліну Білик в перший робочий день після закриття листка непрацездатності.

Це короткий зміст наказу ректора Кременчуцького національного університету ім. Остроградського (КрНУ) Михайла Загірняка, який сьогодні, 3 квітня, зачитав проректор КрНУ Сергій Сергієнко трудовому колективу коледжу без присутності самої Білик.

Після цього оголошення педагоги терміново зібрали нараду та запросили на неї «Кременчуцький ТелеграфЪ». Вони зібралися в одній з аудиторій коледжу, на зустріч із ними із лікарняного прийшла і Поліна Білик.

Поліна Білик

Вона повідомила присутнім про те, що конфлікт між адміністрацією КрНУ та фаховим коледжем насправді триває вже близько року.

— Насправді в університеті є проблема з контингентом — на всіх спеціальностях, не вистачає навантаження, і тому ректор запропонував мені, щоб ми як коледж проліцензували певні спеціальності, і щоб студентів після завершення навчання відправляли до університету. Серед 11 спеціальностей не всі є затребувані — приміром, ливарне виробництво (сталеливарний завод стоїть), технологія обробки. Тому відкривати нові незатребувані спеціальності ми не можемо. Я відмовила, і сказала, що ми розвиватимемо свої спеціальності, а університет нехай розвиває свої. Ректор мотивував свою вимогу тим, що в університеті працюють викладачі, які мають науковий ступінь, а працюють на 0,1, 0,22 та 0,5 ставки. Тому, за словами ректора, «розбігаються» по школах та ПТУ. Це було перше питання, — розповіла Поліна Білик. — Друге. Ректор запропонував, щоб ті викладачі університету, які «недовантажені», за сумісництвом працювали в коледжі. Тобто — «залізти в кишеню» нашим викладачам.

Вона зазначила, що питання щодо перерозподілу навантаження було винесене на педагогічну раду, яка одноголосно та категорично проголосувала проти передачі навантаження педагогам з університету.

— Після цього ректор викликав мене та сказав, що я повинна працювати на університет. І якщо я відмовляюся — писати заяву на звільнення. Я відмовилася. Тоді ректор мені пообіцяв знайти механізми, як мене звільнити, — каже вона. — При цьому ліцензування, яке від мене вимагають, може пройти не раніше 2026 року.

Після цього, за словами директорки, почалися пошуки порушень у коледжі. Перевірка за перевіркою: перевірили фінанси, бухгалтерію за 7 років, кожен корінець зарплати, кадрову роботу, господарську роботу. Але — порушень не знайшли. Потім дорікали тим, що в закладі працює донька та син Поліни Білик, і вони отримували щорічні премії — так само, як і всі інші працівники, контракти з якими укладаються на один рік.

Тим часом на засідання Вченої ради університету роботу ВСП «ФК КрНУ» визнали задовільною, а роботу директора ВСП «ФК КрНУ» — незадовільною.

— Я не розумію як таке може бути. Але потім ректор університету власноруч подав позов до суду на коледж і на мене за те, що я власноруч підписувала продовження контракту, наказ на відпустку, накази на щорічну винагороду своїй доньці Світлані Почтовюк та сину Олександру Білику, які тут працюють. Я робила це за поданням свого заступника, не порушуючи законодавство. У переліку працівників коледжу — понад 70 педагогічних працівників, і вони щороку отримують премії, — розповіла директорка колективу.

Цей суд КрНУ виграв, але коледж в особі Поліни Білик подав на апеляцію. Крім того, усі три догани, виписані директорці й на підставі яких КрНУ звільняє її з посади, суд прийняв до розгляду. Як зазначила юристка «ФК КрНУ», їх розгляд призначений на 27 квітня, 30 квітня та 1 червня.

У коледжі вважають, що поки ці справи не розгляне суд, а також не буде рішення апеляційного суду щодо позову КрНУ, звільняти з посади керівника — незаконно. Крім того, не можна звільняти працівників з посади, поки вони перебувають на лікарняному.

Викладач Андрій розповів «Телеграфу», що більшість педагогів підтримує директорку. Адже коледж розвивається, викладачі мають постійне навантаження, тому що залучають до свого навчального закладу школярів.

— Ми постійно працюємо над залученням студентів, ходимо по школах. Це та робота, яку повинен проводити й університет. Чому ми повинні віддавати результати своєї роботи викладачам з університету? — розповів пан Андрій.

У підсумку педагоги за результатами зібрання вирішили написати колективне звернення до Михайла Загірняка, ректора КрНУ, з вимогою залишити на посаді Поліну Білик, оскільки вважають їх рішення — незаконним. За таке рішення викладачі проголосували одностайно.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до пресслужби КрНУ із проханням прокоментувати конфлікт навколо фахового коледжу. Там готують офіційну відповідь, яку ми обов’язково оприлюднимо на нашому сайті.

Редакція відстежуватиме розвиток подій.



