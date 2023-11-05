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Оптимізація бюджету: кременчуцький депутат пропонує зекономити на керівництві парків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 318

 

Міський голова вважає, що скорочення не допоможе зекономити, а такі дії можуть нашкодити тій системі, яка нині налагоджена в роботі парків та скверів

Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян пропонує реорганізувати місцеві парки та сквери. На його думку, структури зелених зон міста можна об’єднати, а керівництво, які їх утримують — скоротити.

Про це Геннадій Іванян повідомив під час сесії міської ради Кременчука 3 листопада у своєму депутатському зверненні.

За словами депутата, реорганізація допоможе оптимізувати бюджет Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вважає, що такі дії не вплинуть на економію бюджету. Крім того, одна людина, за словами мера, не зможе контролювати усі зелені території.

— Коли не буде директора парка, буде бардак. Подивіться на ті території, яким надано статус зелених зон, які невідомо чиї. Благоустрій не зможе за всіма прибрати […] одна людина не зможе на 100 гектарів об’їхати і дати вказівки, — каже мер.



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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: парк сесія реорганізація бюджет парки Геннадій Іванян Віталій Малецький
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