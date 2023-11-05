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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій в'їхав у стовп: є травмовані

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 139

Триває слідство

4 листопада близько 1.35 по вул. Небесної Сотні у Хоролі, сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 18-річний водій автомобіля ВАЗ виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок ДТП, двоє пасажирів 23 та 28 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої лікарні.

Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, у Кременчуці зупини п'яного водія, який у 9 разів перевищив допустиму норму алкоголю.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП Хорол п'яний водій ВАЗ Ст. 286
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