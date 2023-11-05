На Полтавщині п'яний водій в'їхав у стовп: є травмовані

4 листопада близько 1.35 по вул. Небесної Сотні у Хоролі, сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, 18-річний водій автомобіля ВАЗ виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з електроопорою.
Внаслідок ДТП, двоє пасажирів 23 та 28 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої лікарні.
Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.
Нагадаємо, у Кременчуці зупини п'яного водія, який у 9 разів перевищив допустиму норму алкоголю.
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