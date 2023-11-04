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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці зупини п'яного водія, який у 9 разів перевищив допустиму норму алкоголю

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 291

 

Чоловікові винесли постанову та склали на нього протокол

Ввечері 3 листопада на вул. Миколаївській у Кременчуці зупинили п'яного водія. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Близько 23.00 поліціянти помітили автомобіль ВАЗ, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 (Напрямки руху по смугах).

Під час спілкування з 39-річним водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою пристрою «Драгер».

Результат — 1,80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму. Тож патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: алкоголь драгер вул. Миколаївська ст. 122 ст. 130 КУпАП
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