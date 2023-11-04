У Кременчуці зупини п'яного водія, який у 9 разів перевищив допустиму норму алкоголю

Ввечері 3 листопада на вул. Миколаївській у Кременчуці зупинили п'яного водія. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Близько 23.00 поліціянти помітили автомобіль ВАЗ, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 (Напрямки руху по смугах).
Під час спілкування з 39-річним водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою пристрою «Драгер».
Результат — 1,80 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму. Тож патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, у Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху.
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