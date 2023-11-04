Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 235

 

За його дії відповідатиме матір

У Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

3 листопада, близько опівночі, патрульним надійшло повідомлення про порушення ПДР автомобілем ВАЗ на кварталі 278.

Майже відразу патрульні розшукали правопорушника та зупинили його на проспекті Лесі Українки.

Під час спілкування із водієм інспектори з'ясували, що йому лише 15 років і він не має права керування таким транспортним засобом.

На місце приїхала 35-річна матір хлопця, на яку патрульні склали протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення) КУпАП.

Жінці загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Полтавщини чоловікові повідомили про підозру за втягування неповнолітнього сина у пияцтво.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ПДР патрульна поліція ст. 184 КУпАП ВАЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх