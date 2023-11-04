У Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху

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За його дії відповідатиме матір

У Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

3 листопада, близько опівночі, патрульним надійшло повідомлення про порушення ПДР автомобілем ВАЗ на кварталі 278.

Майже відразу патрульні розшукали правопорушника та зупинили його на проспекті Лесі Українки.

Під час спілкування із водієм інспектори з'ясували, що йому лише 15 років і він не має права керування таким транспортним засобом.

На місце приїхала 35-річна матір хлопця, на яку патрульні склали протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення) КУпАП.

Жінці загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Полтавщини чоловікові повідомили про підозру за втягування неповнолітнього сина у пияцтво.