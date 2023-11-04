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Сьогодні вранці у Кременчуці виявили тіло чоловіка у власному будинку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 437

 

Рятувальники виламували двері помешкання

Сьогодні вранці, 4 листопада, у Кременчуці виявили тіло чоловіка у власному будинку. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 9.52 до Служби порятунку від служби «102» надійшло сповіщення, що на вул. Подовжній чоловік тривалий час не відчиняє двері та не відповідає на телефонні дзвінки.

Рятувальники 16 ДПРЧ за допомогою лому відкрили двері й надали працівникам поліції та медикам доступ до помешкання, в якому ті виявили тіло господаря.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: померлі чоловій ДСНС
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