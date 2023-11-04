Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Стало відомо, чому в Крюкові та нагірній частині Кременчука немає води

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 328


 

О котрій обіцяють відновити водопостачання

У нагірній частині Кременчука та в Крюкові відключили воду. Про це повідомили у відділі оперативного контролю за станом благоустрою в місті (1563) з посиланням на «Кременчукводоканал» і «Теплоенерго».

О 9.00 через порив мережі холодного водопостачання перекрили централізоване водопостачання споживачам за адресами:

  • вул. Івана Приходька, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31.

О 9.25 через порив мережі холодного водопостачання перекрили холодну воду для споживачів за адресами:

  • бульв. Автокразівський, 8, 10;
  • вул. Європейська, 72А, 74, 76, 76А;
  • вул. Героїв Маріуполя, 51, 53, 55, 59, 69, 71, 75, 77, 105.

О 9.25 у зв’язку з відсутністю тиску холодної води на ЦТП зупинили підкачувальний насос, через що відсутня подача гарячого водопостачання для споживачів за адресами:

  • бульв. Автокразівський, 8-45;
  • вул. Героїв Маріуполя, 61-101.

Орієнтовний час відновлення водопостачання — сьогодні о 18.00.



0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: gre4ka.info
Теги: відключення води вода холодна вода гаряча вода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх