Стало відомо, чому в Крюкові та нагірній частині Кременчука немає води

У нагірній частині Кременчука та в Крюкові відключили воду. Про це повідомили у відділі оперативного контролю за станом благоустрою в місті (1563) з посиланням на «Кременчукводоканал» і «Теплоенерго».
О 9.00 через порив мережі холодного водопостачання перекрили централізоване водопостачання споживачам за адресами:
О 9.25 через порив мережі холодного водопостачання перекрили холодну воду для споживачів за адресами:
О 9.25 у зв’язку з відсутністю тиску холодної води на ЦТП зупинили підкачувальний насос, через що відсутня подача гарячого водопостачання для споживачів за адресами:
Орієнтовний час відновлення водопостачання — сьогодні о 18.00.
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