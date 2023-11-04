Стало відомо, чому в Крюкові та нагірній частині Кременчука немає води

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У нагірній частині Кременчука та в Крюкові відключили воду. Про це повідомили у відділі оперативного контролю за станом благоустрою в місті (1563) з посиланням на «Кременчукводоканал» і «Теплоенерго».

О 9.00 через порив мережі холодного водопостачання перекрили централізоване водопостачання споживачам за адресами:

вул. Івана Приходька, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31.

О 9.25 через порив мережі холодного водопостачання перекрили холодну воду для споживачів за адресами:

бульв. Автокразівський, 8, 10;

вул. Європейська, 72А, 74, 76, 76А;

вул. Героїв Маріуполя, 51, 53, 55, 59, 69, 71, 75, 77, 105.

О 9.25 у зв’язку з відсутністю тиску холодної води на ЦТП зупинили підкачувальний насос, через що відсутня подача гарячого водопостачання для споживачів за адресами:

бульв. Автокразівський, 8-45;

вул. Героїв Маріуполя, 61-101.

Орієнтовний час відновлення водопостачання — сьогодні о 18.00.







