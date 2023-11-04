У садовому товаристві «Металург» в Кременчуці горіла господарча споруда

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Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору

3 листопада в садовому товаристві «Металург» на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці горіла господарча споруда. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 17.14 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу, о 17.57 чотири вогнеборці 15 ДПРЧ локалізували її, а о 18.24 ліквідували.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогонь знищив 20 м² даху та господарські речі.

Про травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не повідомлялося.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що у Глобиному горів Opel Astra G.