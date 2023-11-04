У садовому товаристві «Металург» в Кременчуці горіла господарча споруда

3 листопада в садовому товаристві «Металург» на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці горіла господарча споруда. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.
О 17.14 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу, о 17.57 чотири вогнеборці 15 ДПРЧ локалізували її, а о 18.24 ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Вогонь знищив 20 м² даху та господарські речі.
Про травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не повідомлялося.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що у Глобиному горів Opel Astra G.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.