Втягував неповнолітнього сина у пияцтво: жителю Полтавського району повідомили про підозру

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Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

За втягнення неповнолітнього сина у пияцтво жителю Полтавського району повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 46-річний чоловік неодноразово примушував 17-річного сина вживати спиртні напої, доводячи підлітка до стану алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції, яких викликала мати хлопця, тричі складали протоколи про адміністративні правопорушення стосовно батька. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітнього у пияцтво батьком) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ поліції № 3 Полтавського районного управління поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці 18 п'яним водіям виписали протоколи.