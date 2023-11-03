У Кременчуці знизився рівень захворюваності на ГРВІ та грип у порівнянні з минулим тижнем, - Середа

У Кременчуці ситуація з захворюваннями на грип, ГРВІ та коронавірусну хворобу не перевищує епідпорогу, а кількість хворих зменшилася у порівнянні з минулим тижнем.
Про це під час засідання виконкому повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа.
За його даними, минулого тижня в нашому місті зареєстрували 646 випадків ГРВІ, (що на 100 менше, ніж позаминулого тижня. Серед них 446 — діти.
123 випадки — COVID-19, з них 13 — діти. Грип у звітному періоді не реєстрували.
Минулого тижня до інфекційного відділення госпіталізовано 14 дітей з ГРВІ, а також на стаціонарному лікуванні перебувають 15 осіб із захворюванням на COVID-19, із них 4 дітей.
Він також зазначив, що минулого тижня в Кременчуці зареєстрували 1 випадок смерті від COVID-19 — померла жінка віком 64 роки.
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