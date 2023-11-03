У 2023 році у міську програму «Діти Кременчука» планують закласти ще кілька мільйонів гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 102

Фінансування зросте й у наступні роки, бо збільшилася кількість дітей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби

У Кременчуці планують збільшити фінансування міської цільової програми «Діти Кременчука» у 2023 році. Відповідне рішення винесли на сесію Кременчуцької міської ради.

Коли ми останній раз писали про програму «Діти Кременчука», тоді у неї додатково заклали майже 10 млн грн, бо внесли ще одного отримувача коштів — Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Зараз же сума збільшилася з 12 080 242 грн до 18 933 203 грн, тобто майже на 7 млн грн.

У пояснювальній записці йдеться, що зросла кількість дітей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби. Якщо станом на 1 січня 2023 року вона становила 60 осіб, то станом на 2 листопада 2023 року — 121 особу (зросла вдвічі за майже 11 місяців). Саме тому і виникла потреба збільшити фінансування по заходах, передбачених програмою.

Варто звернути увагу, що більше грошей виділять й у наступні роки. Для порівняння наводимо цифри, які зазначалися у програмі на початку 2023 року і станом на зараз: